Ki nem találja, hogy melyik fém volt idén a legjobb befektetés

Ez az év eléggé a nyersanyagok jegyében telt, nagy feltűnést keltett például az arany áremelkedése és újabb történelmi rekordjai. Majd ezt is felülmúlta az ezüst, és a vájtfülű befektetők felfigyelhettek időnként más alapanyagokra, mint például a rézre vagy az uránra is, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Ám az utóbbi egy évben a legtöbbet emelkedő fém nem az ezüst volt, hanem a kobalt, egy ritkán említett, az átlagember számára szinte ismeretlen ipari fém.

A régen a bányászok által „koboldok aranyának” is elnevezett fém a szupernóvákban, azaz a felrobbanó csillagokban keletkezik, és meteoritokkal éri el a Földet, így nem túl gyakori. Nem csoda, hogy több vezető állam a stratégiailag fontos nyersanyagok között tartja számon.

Ma a kobaltot általában a réz- és nikkelbányászat melléktermékeként állítják elő, de néha olyan fémes ércekből is, mint például a kobaltit. A Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia úgynevezett rézövezete adja a globális kobalttermelés legnagyobb részét.

A kobaltot elsősorban lítium-ion akkumulátorokban, valamint mágneses, kopásálló és nagy szilárdságú ötvözetek gyártásában használják.

