2p
Befektetés Befektetés

Ki nem találja, hogy melyik fém volt idén a legjobb befektetés

mfor.hu

Igazán jó évük van egyes ipari fémeknek, mintha versenyeznének, melyik ára emelkedik nagyobb mértékben. A kobalt duplázott, és még az ezüstöt is lekörözte.

Ez az év eléggé a nyersanyagok jegyében telt, nagy feltűnést keltett például az arany áremelkedése és újabb történelmi rekordjai. Majd ezt is felülmúlta az ezüst, és a vájtfülű befektetők felfigyelhettek időnként más alapanyagokra, mint például a rézre vagy az uránra is, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.   

Ám az utóbbi egy évben a legtöbbet emelkedő fém nem az ezüst volt, hanem a kobalt, egy ritkán említett, az átlagember számára szinte ismeretlen ipari fém.

A régen a bányászok által „koboldok aranyának” is elnevezett fém a szupernóvákban, azaz a felrobbanó csillagokban keletkezik, és meteoritokkal éri el a Földet, így nem túl gyakori. Nem csoda, hogy több vezető állam a stratégiailag fontos nyersanyagok között tartja számon.

Ma a kobaltot általában a réz- és nikkelbányászat melléktermékeként állítják elő, de néha olyan fémes ércekből is, mint például a kobaltit. A Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia úgynevezett rézövezete adja a globális kobalttermelés legnagyobb részét.

A kobaltot elsősorban lítium-ion akkumulátorokban, valamint mágneses, kopásálló és nagy szilárdságú ötvözetek gyártásában használják.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Nagyot ment a héten az OTP, de megy még tovább is? És mi történt még a pesti tőzsdén?

Elsodorta az ár a forintot: mennyiért adják az eurót?

Elsodorta az ár a forintot: mennyiért adják az eurót?

Nem volt jó napja a forintnak.

A forint álomittasan még a nap első sugarait várja

A forint álomittasan még a nap első sugarait várja

A magyar fizetőeszköz árfolyama kevéssel gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

Rendesen megrángatták a forintot

Rendesen megrángatták a forintot

385 forint felett is járt az euró. 

Egész éjjel bulizott a forint?

Egész éjjel bulizott a forint?

De frissen kelt csütörtök hajnalban.

Ingatag napja volt a forintnak – nézze csak az árfolyamot!

Ingatag napja volt a forintnak – nézze csak az árfolyamot!

Így teljesített a forint.

Nem törölte ki a csipát a szeméből a forint

Nem törölte ki a csipát a szeméből a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyammozgása nem volt jelentős szerdára virradóra a bankközi piacon.

Ma sem hagyott minket cserben a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Kérni fog egy erős kávét, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Kérni fog egy erős kávét, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Gyengüléssel nyitott a forint az euróval szemben.  

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168