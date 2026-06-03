Kicsattan a forint, de intő jelek jöttek

Az eurót este negyed 8 után nem sokkal 356,29 forinton jegyezték a kora reggeli 355,04 forint után. A jegyzés napközben 353,70 és 356,36 forint között mozgott. Hasonló tartományban legutóbb 2022 elején járt a forint jegyzése az euróval szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A dollár jegyzése 307,21 forintra ment fel a kora reggeli 305,43 forintról, a svájci franké pedig 387,44 forinton állt a reggeli 387,38 forinttal szemben.

A forint az év eleje óta erősödött, az euróval szemben 7,5 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 6,4 és 6,1 százalékkal.