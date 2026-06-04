Kicsit gyengébb lett a forint

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
(MTI)
Mi lesz a privát vagyonokkal?
Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
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Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
(MTI)
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A K&H-csoport tapasztalata szerint látszik, hogy a legnagyobb veszélyt sokszor nem a piaci mozgások, hanem a befektető saját érzelmi reakciói jelentik. Ezen próbál segíteni egy új portfóliótervező eszköz, amely megmutatja, hogy mi történik a pénzünkkel, ha jön a következő hullámvasút. Interjú Albert Renátával, a K&H Alapkezelő értékesítés támogató vezetőjével.
Még sokáig velünk lehetnek a nagy amerikai techcégek, de nem csak ott érdemes keresni a jó technológiai befektetéseket. Magyarország pedig hatalmas esélyt kapott a kormányváltással. Klasszis Podcast Munkácsi Dáviddal, a Generali kiemelt portfóliómenedzserével.
Hajdu Egonnal, az Eurizon Asset Management Hungary befektetési igazgatójával annak kapcsán beszélgettünk a globális és a hazai gazdasági aktualitásokról, hogy az Eurizon Arany Alapok Részalapja kapta a Legjobb Árupiaci Alap díját a Privátbankár.hu Klasszis 2026 díjkiosztón.