Kicsit gyengébb lett a forint

Az eurót reggel hat órakor 356,09 forinton jegyezték az előző délután hat órai 355,80 forint után, a dollár jegyzése 306,83 forintra ment fel 306,56 forintról, a svájci franké pedig 387,88 forintra 387,77-ről. A forint az év eleje óta erősödött, az euróval szemben 7,4 százalékkal, a dollárral és a svájci frankkal szemben pedig 6,3 és 6,1 százalékkal.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)