Kicsit megfázott a forint, de azért még tartja magát

Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után, a dollár jegyzése 331,25 forintra ment fel 330,86 forintról, a svájci franké pedig 416,85 forinton állt 416,46 forint után. Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen állt a három devizával szemben az egy héttel korábbi, 46. heti kezdéshez képest: alig változott a jegyzése az euróval szemben, 0,4 százalékkal erősödött a dollár ellenében és 1,0 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben. A novemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll: egy százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)