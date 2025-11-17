1p
Befektetés Forint

Kicsit megfázott a forint, de azért még tartja magát

mfor.hu

Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben.

Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után, a dollár jegyzése 331,25 forintra ment fel 330,86 forintról, a svájci franké pedig 416,85 forinton állt 416,46 forint után. Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen állt a három devizával szemben az egy héttel korábbi, 46. heti kezdéshez képest: alig változott a jegyzése az euróval szemben, 0,4 százalékkal erősödött a dollár ellenében és 1,0 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben. A novemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll: egy százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A használt ingatlanoké a lakáshitelpiac – ám az Otthon Start javíthat a helyzeten

A használt ingatlanoké a lakáshitelpiac – ám az Otthon Start javíthat a helyzeten

Nőhet az új ingatlanok aránya a friss szerződéseken belül.

A függőségek csapdájában őrlődünk, ez lehet a kiút Európa számára

A függőségek csapdájában őrlődünk, ez lehet a kiút Európa számára

A zöld illúziók kergetése helyett egyre inkább a racionalitás veszi át a szerepet az európai fenntarthatósági gyakorlatokban. Az ESG-szempontok figyelembevétele ugyanis az adott cég üzleti megtérülése miatt fontos. A geopolitikai síkon pedig az új iparágak feletti kontroll az adott ország befolyásszerzését is elősegítheti. A Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia keretében Wieder Gergő, a KPMG szakértője beszélt a fenntarthatóság pragmatikus megközelítéséről a cégek és a nagyhatalmak szempontjából.

Csodálatosan menetel tovább a forint

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

A magyar fizetőeszköz árfolyama csak kismértékben mozdult el a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Felemás napja volt a forintnak.

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Bukdácsolt a forint a korai sötétben

Bukdácsolt a forint a korai sötétben

A magyar fizetőeszköz gyengébbé vált a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Kedd reggelre drágult az euró.

Urbán Mónika

Elméletben topon vagyunk az ESG-ben, a gyakorlatban kevésbé

A magyarországi vállalatvezetők túlnyomó többsége tisztában van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival, mégis nagyon kevesen dolgoznak ki nyilvánosan elérhető ESG stratégiát. A K&H fenntarthatósági index évek óta stagnál, de a látszólagos mozdulatlanság mögött egyre érdekesebb folyamatok húzódnak meg. A lapcsoportunk által szervezett Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián az is kiderült, hogy mekkora ma a zöld hitelpiac aránya a teljes lakossági és vállalati portfólión belül.

Hihetetlen, ami a forinttal történik

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168