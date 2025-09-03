Kicsordul a könnye, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – írja az MTI.

Az euró hét órakor 395,50 forinton állt, magasabban a kedd esti 395,20 forintnál. A dollár jegyzése 339,10 forintról 340,03 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 422,13 forintról 422,27 forintra nőtt.

Az euró 1,1631 dollárra gyengült a kedd esti 1,1653 dollárról.