Ha igaz, ami kiderült az aranyról, rommá keresheti magát

Az újabb kereskedési hét elején 4050 dollár közelébe esett az arany unciánkénti ára a határidős piacon. A világpiaci jegyzéseket most éppen megint az Egyesült Államok és Irán közötti újabb feszültségek mozgatták. Közben a vártnak megfelelő tengerentúli inflációs adat miatt a befektetők mérsékelték a jegybanki jogkörökkel rendelkező Fed kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat. Az aranyat választó befektetők számára jó hír az is, hogy az arany árfolyama egyelőre tartja magát a technikailag is meghatározó 4000 dolláros szint felett.

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„Akinek halálhírét keltik, az sokáig fog élni”

Bár az elmúlt napokban komoly nyomás alá került az arany kurzusa – sőt múlt héten egy ponton még a 4000 dolláros lélektani határ alá is benézett az árfolyam –, ez pontosan az Arany Világtanács korábbi előrejelzései szerint alakult. Most a világ legnagyobb bankházai sorra adják ki friss árprognózisaikat, amelyekből továbbra is az látszik:

nem áll le az arany, további rali jöhet a nemesfém piacán.

Az ING bank például a korábbi, magasabb árelőrejelzéséhez képest némileg csökkentette friss jóslatában a sárgán csillogó nemesfém várt árát, de a jelenlegi szintekhez képest így is vaskos felértékelődést jósol.

Arról, hogy mik az ING pontos számai és mennyivel merészebb még náluk is a JP Morgan további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.