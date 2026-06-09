Kiderült, miért rogyott össze a nemesfémek piaca – ez az adat küldte padlóra

Hétfő reggel, június 8-a. Olyan történt ekkor az arany határidős kereskedésben, amire már jó ideje nem volt példa. Több hónapos mélypontjára került ugyanis a sárga nemesfém világpiaci ára, méghozzá a 4290-es szint környékéig süllyedt, mire sikerült valamelyest javítania.

Innen fordult ugyan az árfolyam, de azt már a napokban közölt kifejezetten technikai alapú figyelmeztetés is jelezte, hogy hiába a visszaerősödés, komoly lélektani határ alá jutott a kurzus.

Kapcsolódó cikk Vihar készülődhet az aranypiacon – kiadták a figyelmeztetést Nem segít a közel-keleti szituáció sem.

Zuhanás, bénulás a nemesfémeknél

Ráadásul pénteken napon belül 3,5 százalékkal esett az arany ára. A nemesfémeket kedvelő, felértékelődésre fogadók számára pedig további rossz hír, hogy

az ezüst ennél is brutálisabb 7 százalékot közelítő napon belüli zuhanást produkált, de ehhez hasonló erőteljes leértékelődésen ment át hirtelen a platina ára is.

Arról, hogy a platina esése megállt-e, illetve milyen munkaerőpiaci statisztika volt az eladási hullám katalizátora, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.