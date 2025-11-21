Kiesett az ágyból a forint az éjjel

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az euró hét órakor 382,26 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 382,14 forintnál.
- A dollár jegyzése 331,30 forintról 331,34 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 411,34 forintról 411,80 forintra nőtt.
- Az euró jegyzése 1,1538 dollárra változott a csütörtök esti 1,1534 dollárról
