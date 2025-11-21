1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Kiesett az ágyból a forint az éjjel

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az euró hét órakor 382,26 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 382,14 forintnál.
  • A dollár jegyzése 331,30 forintról 331,34 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 411,34 forintról 411,80 forintra nőtt.
  • Az euró jegyzése 1,1538 dollárra változott a csütörtök esti 1,1534 dollárról

Az euró jobb lábbal kelt
Az euró jobb lábbal kelt
Fotó: Depositphotos

Vegyesen alakult az árfolyam.

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

