Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

mfor.hu

Így áll a forint péntek reggel.

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 391,40 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,63 forintnál. A dollár jegyzése 333,83 forintról 333,80 forintra változott, a svájci franké pedig 419,32 forintról 418,97 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1725 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1735 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Nagyot ugratott a forint

Hihetetlenül erős lett a forint a csütörtöki bankközi piacon.

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

Szinte semennyit sem változott az árfolyam.

Átaludta a napot a forint

Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szerencsére nem tud elszakadni a 393-as szinttől a forint jegyzése.

Csak a dollár tudta megcsiklandani a forint talpát

A forint árfolyama tartotta magát az euróval és a frankkal szemben.

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nem tudta, merre induljon hétfőn a forint.

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama az euróval és a dolárrral szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Az euróval szemben egyéves, a dollár ellenében több mint kétéves csúcson van az árfolyam. 

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

