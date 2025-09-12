Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 391,40 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,63 forintnál. A dollár jegyzése 333,83 forintról 333,80 forintra változott, a svájci franké pedig 419,32 forintról 418,97 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1725 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1735 dollárról.