Kínai naperőműveket a kínai akkugyárakhoz! Jönnek az ázsiai befektetések a napiparba is

A kínai cégek nagy erőkkel jelennek meg a hazai naperőművek fejlesztésében is, 2,5 milliárd dollárt fektetnek be, azaz nagyjából 900 milliárd forint értékben építenek naperőműveket Magyarországon - írta meg a VSquare hírlevelében, amit a Telex jelentett elsőként.

A beruházásra a hírlevél forrása szerint azért van szükség, mert ezek a naperőművek elégítenék ki a Magyarországra érkező akku- és elektromosautó-gyárak áramigényét.

Jobb a dolgok mögé nézni. Naperőmű alulnézetben. Fotó: chintglobal

A Magyarországon elfogyasztott áram körülbelül 30 százalékát ma is külföldről importáljuk. Az ország áramigénye az akkugyárak miatt 15-25 százalékkal emelkedni fog, vagyis ha nem pörgetjük fel néhány éven belül az áramtermelésünket, akkor még többet kell majd importálnunk, amihez a hálózatot is fejleszteni kell.

A kormánynak több terve is van az áramtermelés növelésére. Meghosszabbítanák Paks I. üzemidejét, miközben felépítenék Paks II.-t, ez utóbbi azonban nagyon-nagyon rosszul áll. Közben nemrég legalizálták a szélerőművek építését, és évek óta nagy ütemben épülnek napelemparkok.