Kinyírja a hétvégét a kriptó: jöhet a vég nélküli licit az aranynál, olajnál?

Üzleti értelemben nyugodtan tekinthető mérföldkőnek, sőt történelmni fordulópontnak is a CME nemrég napvilágot látott stratégiai iránya, mely arra vonatkozott, hogy a világ leghatalmasabbjaként üzemelő Chicagói Fémtőzsde ezentúl - a hatósági jóváhagyások függvényében – a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető kereskedést tervez bevezetni.

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Úszhatnak az árupiaci termékekben a befektetők

A CME a közlés szerint egy új, kisebb méretű nyersolaj-kontraktusra, valamint a már meglévő, egy unciás arany határidős ügyleteire terjesztené ki az éjjel-nappali kereskedési lehetőséget.

A 95 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációval rendelkező tőzsdeüzemeltető, mely maga is tőzsdei cég tudatta azt is, hogy az új kőolajhoz kötött instrumentum kontraktusának mérete a CME már meglévő Micro WTI (a tengerentúli kőolajtípus – a szerk.) határidős termékének egytizede lesz, a bevezetését pedig augusztus 30-ra tervezik. Az 1 unciás arany határidős ügyletek napi 24 órás, a hét minden napján zajló kereskedése pedig július 26-án rajtolhat.

Az olajpiaci termék a NYMEX,

míg az egy unciás arany termék a COMEX tőzsdei platformok repertoárját bővíthetik.

Arról, hogy mekkora igény lehet ezekre a termékekre, és mindezek ellenére milyen akadályba ütközhet a bevezetésük további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.