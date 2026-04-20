Kinyitottak: semmi sem drága a Budapesten üzletelőknek

Jelentős indexcsökkenéssel indították a hetet az európai részvénypiacok. Az olaj- és gázárak emelkedtek.

A páneurópai STOXX 600 index 0,87 százalékkal került lejjebb a nyitásban. Az Euro Stoxx 50 index ennél is nagyobb mértékben, 1,18 százalékkal csökkent. Londonban az FTSE 100 index 0,39 százalékos mínuszban kezdte a kereskedést. A frankfurti DAX index 1,18 százalékkal gyengült, míg a párizsi CAC 40 index 1,04 százalékkal esett vissza. Milánóban az FTSE MIB index 1,16 százalékos csökkenést mutatott, Madridban pedig az IBEX 35 index 0,86 százalékkal került alacsonyabb szintre. A részvénypiacokra nehezedő nyomás hátterében elsősorban a közel-keleti helyzet újbóli eszkalálódása áll.

Kapcsolódó cikk Meghátrált a forint, ennyire tartják most Így indult neki a nagyvilágnak a magyarok pénze.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség a hétvégén ismét kiéleződött, miután az amerikai haditengerészet megszállt egy iráni zászló alatt közlekedő teherhajót az Ománi-öbölben.

Eközben a pesti parketten

A rossz kilátások ellenére a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3,70 pontos emelkedéssel, 138 821,73 ponton nyitott hétfőn. Ez a pénteki záró értékéhez képest minimális erősödést jelentett. (MTI)