Kipattant az ágyból hétfő reggel a forint

Az MTI összefoglalója szerint egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.

Az eurót reggel hat órakor 364,46 forinton jegyezték, szemben a péntek délután hat órai 364,51 forinttal. A dollár jegyzése 310,73 forintra csökkent 311,16 forintról, a svájci franké pedig 396,04 forintra 396,40-ről.

A forint az előző, 17. heti kezdésnél 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval, 1,1 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

A forint április havi teljesítménye eddig 5,1 százalék erősödés az euró ellenében, 6,5 százalék a dollárral és 4,7 százalék a svájci frankkal szemben.