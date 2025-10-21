Kirázza a hideg, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kirázta a hideg, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a hazai fizetőeszköz reggel.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az euró hét órakor 389,17 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,62 forintnál. A dollár jegyzése 333,43 forintról 334,37 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 421,10 forintról 421,79 forintra nőtt. Az euró 1,1635 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1655 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

