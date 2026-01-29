Kirobbanó formában kezdte a napot a forint

1p
Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

 

Az eurót reggel hét órakor 380,07 forinton jegyezték a szerda este hat órai 381,05 forint után, a dollár jegyzése pedig 317,16 forintra ment lejjebb 319,28 forintról. A svájci frank jegyzése alig változott, kismértékben csökkent, 414,25 forinton áll 414,35 forint után. A forint csütörtök reggeli jegyzésén vegyesen áll az év eleji kezdéshez képest a három devizával szemben: az euró ellenében 1,2 százalékkal, a dollár ellenében pedig 3,1 százalékkal erősebben, a svájci frankkal szemben viszont 0,3 százalékkal gyengébben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

