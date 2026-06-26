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Befektetés Deviza Dollár Euró Forint

Kirobbanó nyári formában a forint

mfor.hu

A forint péntek estére a reggeli szintekhez képest erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is a nemzetközi devizapiacon.

Erősödött a forint árfolyama ma estére a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 355,50 forintról 18 órára 353,74 forintra csökkent. Napközben az euró jegyzése 352,97 és 355,72 forint között mozgott.

A dollár és a frank is gyengült

A svájci frank árfolyama a reggeli 386,51 forintról 383,80 forintra süllyedt, míg az amerikai dollár jegyzése 312,43 forintról 310,28 forintra csökkent.

A devizapiaci mozgások alapján a forint a nap folyamán összességében erősebb pozíciót vett fel a főbb valutákkal szemben.

Az euró/dollár keresztárfolyam közben 1,1377-ről 1,1401-re emelkedett, ami a dollár nemzetközi szinten mutatott gyengülésére is utalhat.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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