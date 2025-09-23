Kis forintremegés reggelre

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedésben.
Az euró hét órakor 389,17 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,77 forintnál. A dollár jegyzése 329,68 forintról 329,87 forintra erősödött, a svájci franké pedig 415,87 forintról 416,22 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1798 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1788 dollárról.
Ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése adhatna újabb lendületet a devizánknak. Általános várakozás szerint a Varga Mihály vezette Monetáris Tanács nem nyúl hozzá a 6,5 százalékon álló alapkamathoz, ami az év végéig megmaradhat ezen a szinten. A kamattartással megmaradna a forint kamatelőnye, ami továbbra is vonzó lehet a befektetők számára.