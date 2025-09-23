Kis forintremegés reggelre

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az euróval szembeni jegyzés azonban továbbra is a 390-es szint alatt van.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedésben.

Az euró hét órakor 389,17 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,77 forintnál. A dollár jegyzése 329,68 forintról 329,87 forintra erősödött, a svájci franké pedig 415,87 forintról 416,22 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1798 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1788 dollárról.

Ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésére figyelhetünk
Ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésére figyelhetünk
Ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése adhatna újabb lendületet a devizánknak. Általános várakozás szerint a Varga Mihály vezette Monetáris Tanács nem nyúl hozzá a 6,5 százalékon álló alapkamathoz, ami az év végéig megmaradhat ezen a szinten. A kamattartással megmaradna a forint kamatelőnye, ami továbbra is vonzó lehet a befektetők számára.

Erősödött a forint árfolyama.

Az euróval szemben már a 388-as szinttel is kacérkodott, de 328-as dollárra is rég volt példa.

A hetek óta tartó jelentős erősödés után pénteken gyengült a magyar fizetőeszköz.

Paradigmaváltás történt idén Európában a cégekre vonatkozó fenntarthatósági előírásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság rájött, hogy túlzott, irreális és sok esetben értelmetlen elvárásokat támasztott a vállalatok felé, akiknek február óta egy új, sokkal ésszerűbb realitáshoz kell már alkalmazkodniuk. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián ebbe az új érába kaphattunk betekintést.

Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama.

Napközben 388 forint alá is ment az euró. 

Friss árfolyamok.

Nem sok okot adott az örömre a forint.

Szerda reggel továbbra is a 390-es szint alatt tanyázott a forint az uniós pénzzel szemben a bankközi devizapiacon.

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama, de az euróval szemben nem mozdult.

