Kisebbfajta csoda történt a forinttal

Sokáig hasonlóan mozgott a svájci frankkal szemben is a hazai fizetőeszköz, ám a végére „elfáradt”, így a 426,15 forintos heti kezdést 426,905-ös zárás követte.

A dollárral szemben pedig még jobban teljesített. A 340,17 forintos hétfői nyitást követően végig jobban állt, kedd délelőtt például a 338-as szint alá is benézett, s bár azután negatív korrekció következett, így is 339,014-en zárta a hetet.

Túlzás nélkül állítható, hogy jó hete volt a forintnak. Már az biztató volt, hogy az euróval szemben a 400-as lélektani határ alatt nyitotta a hetet, az uniós pénz egységét 399,07 forinton jegyezték. S bár ezt követően állt gyengébben is, szerda délután például 401,1-en, de aztán a hetet 399,347 forinton zárta.

Az euróval szemben a 400-as lélektani határ alatt nyitotta a hetet és azalatt is zárta.

