Kisimulnak a ráncai, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Vegyesen alakult, kevéssé változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 388,63 forinton állt az előző este hat órai 388,75 forint után, a dollár jegyzése 330,04 forintra csökkent 330,75 forintról, a svájci franké pedig 417,95 forintra ment fel 417,55-ről. Kedd reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a decemberi kezdésnél: 1,8 százalékkal az euróval, 0,3 százalékkal a dollárral és 2,0 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, 5,6 százalékos nyereségre tett szert az euró, 17,0 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

