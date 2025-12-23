Kisimulnak a ráncai, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Hamarosan vállalatok sem érik már el az OTPdirekt internetbank befektetési szolgáltatásait, amelynek a helyét az új internet- és mobilbank, illetve az OTP SingleMarket veszi át. Az érintett cégek számára azért fontos a változás, mert a magánszemélyekhez hasonlóan a vállalkozások is egyre gyakrabban végeznek online értékpapír-tranzakciókat.