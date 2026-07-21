Most mi lesz? Kissé beszorult a forint

Enyhén erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – írja az MTI.
Azonban az erősödés mértéke csekély. Jól látható, hogy a forint egy szűk sávban ragadt tegnap késő délután óta a grafikon alapján.
Így muzsikál a főbb párokkal szemben
Az eurót 361,87 forinton jegyezték reggel hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 362,37 forint után.
A dollár jegyzése 317,59 forintról 316,95 forintra gyengült, a svájci franké pedig 391,86 forintról 391,17 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1411 dollárról 1,1418 dollárra erősödött kedd reggel.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.