Kitört a forintnál a péntek esti láz

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,30 forintról 394,77 forintra csökkent 18 órakor, napközben 393,98 forint és 397,57 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 422,20 forintról 420,46 forintra csökkent,
- míg a dolláré 342,08 forintról 337,01 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1588 dollárról 1,1713 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.