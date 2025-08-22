1p
Kitört a forintnál a péntek esti láz

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz pénteken erősödött a bankközi piacon.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,30 forintról 394,77 forintra csökkent 18 órakor, napközben 393,98 forint és 397,57 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 422,20 forintról 420,46 forintra csökkent,
  • míg a dolláré 342,08 forintról 337,01 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1588 dollárról 1,1713 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

