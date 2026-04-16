Kitört az ördögi körből? Lélektani szint alatt maradhat az olaj ára

Mostanra alig akad olyan ember, aki ne tudná, hogy március elején, röviddel az Amerikai Egyesült Államok, és elnökük Donald J. Trump által indított, Irán ellen irányuló támadássorozata hatására a kőolaj hordónkénti, világpiaci jegyzése évek óta nem látott magasságba repült, egészen a 120 dolláros szintig.

Már csökkenő trendben

Április közepére viszont az Európában irányadó Brent ásványolaj hordónkéti ára már 92,5 dollár alatti szinten is járt, míg a tengerentúlon meghatározó WTI nyersolaj ára 87 dollár alá is lebukott egy rövid időre. Ezzel mindkét fő olajtermék egy csökkenő pályát mutat a március legelején látott kiszúráshoz képest, technikai értelemben.

A csökkenő tendencia áprilisban erősödött, ez az elmúlt napokban már kézzelfoghatóan érezhetővé vált, hiszen néhány napja már ismét mindkét kőolajfajta ára javarészt a 90-95 dolláros árszintek körül mozog.

Napirenden az enyhülés

A technikai képre most ráerősítenek a fundamentumok is, de vigyázat, éppen a két fő kiváltó ok, Donald Trump forrófejű politikája és a keményvonalas Irán miatt ezek szinte bármikor megváltozhatnak. Arról, hogy az elmúlt napokban most mégis inkább a deeszkaláció irányába mutatnak-e a folyamatok további részletek a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.hu cikkében olvashat.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.