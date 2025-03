Kiugrik az ágyból, ha meglátja, mennyiért vehet eurót

De a dollárral szemben is sikerült valamelyest erősödnie, ez a péntek esti 367,55-ös után 367,28 forintos kurzust jelent.

Tulajdonképpen ott kezdte ezt a hetet a hazai fizetőeszköz, ahol az előzőt befejezte. Sőt, az euróval szembeni árfolyama még jobban is alakult, hiszen a pénteki 398,13-as zárás után hétfő reggel benézett a 398-as szint alá is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!