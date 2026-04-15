Klasszis: díjazták a legjobb magyar befektetési alapokat és alapkezelőket, innovációkat

A hazai befektetési alapok vagyona 2025-ben is dinamikusan nőtt tovább, meghaladta a 20 ezer milliárd forintot. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2026 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb szakembereinek. Az Év Alapkezelője az Accorde Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Lokietek Eszter, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Németh Gábor lett.

Robbanásszerű növekedés az alapokban

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) tagjai 2025 végére 20 820 milliárd forintnyi vagyont kezeltek befektetési alapokban, ami még nem is tartalmazza a pénztárakban, biztosítói és egyéb portfóliókban levő vagyont. Ráadásul a jelentés szerint az év első hónapjaiban az összvagyon további sok száz milliárd forinttal növekedett.

A befektetési alapok szerepe a magyarországi megtakarítások között tehát egyre fontosabbá válik, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok, tőkepiaci turbulenciák ellenére is tovább nőtt az utóbbi években, sőt évtizedben. Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB statisztikái szerint jellemzően nagy része a lakosságnál van.

Ez az óriási tőkemennyiség az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag is értékeljék, díjazzák. A díjakat már a tizenharmadik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 14-én egy ünnepélyes rendezvény keretében.

Az Év Portfóliómenedzsere díjat Lokietek Eszter nyerte
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Díjak a legkiválóbbaknak

Az Év Alapkezelője 2025-ben az Accorde Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Lokietek Eszter lett az OTP Alapkezelőtől. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere címet Németh Gábor, a VIG Alapkezelő munkatársa nyerte el a szakmai és közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján. Ez utóbbi kategóriában a 40 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny.

Objektív számítások, az elért hozam és a kockázat alapján 16 további alapkategóriában osztottak ki díjat konkrét befektetési alapok számára, egy díjat pedig a piaci részesedés növekedése alapján ítéltek oda.

Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Németh Gábor lett
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Ki nyerte a legtöbb díjat?

2026-ban az Erste Alapkezelő az objektív szempontok alapján odaítélt díjak közül négyet gyűjtött be, az MBH Alapkezelő hármat, az Accorde Alapkezelő, a Gránit Alapkezelő, a Hold Alapkezelő és az OTP Alapkezelő kettőt, az Amundi Alapkezelő és az Eurizon pedig egyet-egyet.

A nyertes alapok teljes listája a Klasszis.hu oldalon látható.

 

Tizenhárom év alatt 661 díjat és dobogós helyezést osztottak ki az alapkezelőknek, a legtöbbet az évek során az OTP, a Hold és az Erste alapkezelők kapták. De a legkisebb cégeknek is sikerült sikereket elérni egy-egy kategóriában, így nehéz olyan alapkezelőt találni, amely sohasem nyert volna.

A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket. Különösen fontos ez azon befektetők esetében, akiknek nincsen idejük, tudásuk a teljes piacot felölelő elemzésekhez.

A hozam és a kockázat alapján érdemes összehasonlítani

Az alapok teljesítményének objektív értékelésénél pusztán a hozam figyelembevétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, a hozamot és a kockázatot (a hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertani elemek alapján. (További részletek, szabályzat, a nyertesek listája: Klasszis.hu.)

Díjazták az innovatív megoldásokat is

Idén is kiosztották a Klasszis Év Innovációja díjakat is, amellyel olyan pénzügyi újításokat ismernek el, amelyek elsősorban a befektetők, másodsorban a pénzügyi és vagyonkezelői szakma, illetve a hazai tőkepiac fejlődését szolgálják. Három kategóriában hirdettek győztest:

Legjobb Befektetési Termékinnováció: APELSO Capital Alternatív Befektetési Megoldásai – APELSO Alapkezelő

TIGRA Innovation – Legjobb Digitális Innováció: Ügyféllé válási folyamat teljes digitalizációja – HOLD Alapkezelő

Legjobb Tőkepiaci Edukációs Innováció: K&H Portfóliótervező – K&H Alapkezelő

 

