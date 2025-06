Sokan teszik át most devizába a pénzüket, pedig hosszabb távon ez nem kifizetődő – Klasszis Podcast

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Móricz Dániel befektetési vezetővel és Tuli Péter intézményi üzletágvezetővel részletesen kielemeztük a jelenlegi pénz- és tőkepiaci folyamatokra ható tényezőket. Kezdve attól, mi az oka annak, hogy mintha a befektetők meglepően nyugodtan fogadták volna a trumpi adminisztráció gyakran változó és időnként követhetetlen intézkedéseit, addig, hogy mennyiben lehet más az idei év a tavalyinál a pénz- és tőkepiacokon. Felmértük az állampapírok, a részvények, a devizák, az arany, az ingatlan és a kriptoeszközök, mint potenciális befektetési eszközök helyzetét. S arról is szó esett, belátható időn belül lehet-e pénzügyi központ Magyarország, illetve mi kell ahhoz, hogy megvalósuljon a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály által kitűzött cél, miszerint erősödjön a Budapesti Értéktőzsde regionális szerepe.

