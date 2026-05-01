Komoly profittal térhettek haza – zöldbe borult New York

Emelkedéssel zártak csütörtökön a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 790,14 ponttal, 1,62 százalékkal 49 651,95 pontra nőtt.

Az S&P 500-as mutató 74,29 ponttal, 1,04 százalékkal lett magasabb, és 7210,24 ponton zárt.

Kapcsolódó cikk Ennyit ér: berobbant a forint a majálisok idejére Lehet még tér előtte.

A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 219,07 ponttal, 0,89 százalékkal emelkedett, és 24 892,31 ponton végzett. A tengerentúlon nem ma ünneplik a munkát, így ott munkanap, tehát tőzsdei kereskedés is lesz. sőt az előzetes kereskedés mostanra kezdetét is vette a főbb részvénypiacokon. (MTI)