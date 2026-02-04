1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Könnyű álmot ígér a forint

mfor.hu

Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után, a dollár jegyzése alig változott, 321,83-ra csökkent 321,88 forintról, a svájci franké pedig 414,11 forintra ment lejjebb 415,37-ről.

Szerda esti jegyzésén a forint erősebben áll a januári kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,2 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében. (MTI)


Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Különös anomáliák az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Felemásan indult a nap.

Svájci bicska nyílt a foint zsebében

Svájci bicska nyílt a forint zsebében

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint kedden.

Fülig ér majd a szája, ha meglátja, hogyan kezdte a napot a forint

Fülig ér majd a szája, ha meglátja, hogyan kezdte a napot a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Vicsorog a forint – nézze csak, mennyiért adják az eurót!

Vicsorog a forint – nézze csak, mennyiért adják az eurót!

Javítani tudott estére a forintunk.

Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a hétfő reggelre a bankközi kereskedésben.

Az eurót pofozta, a dollárral elgyengült a forint

Az eurót pofozta, a dollárral elgyengült a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama világos tendencia nélkül alakult a hét utolsó munkanapján.

Megvan Donald Trump választottja a Fed élére

Megvan Donald Trump választottja a Fed élére

Kevin Warsht, a Federal Reserve korábbi kormányzóját választotta a jegybank következő vezetőjének, miután Jerome Powell elnök májusban lemond.

Lerágja a tíz körmét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Lerágja a tíz körmét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel.

Egy ilyen forinttal azért ki tudunk egyezni zárásra

Egy ilyen forinttal azért ki tudunk egyezni zárásra

Gyengült ma a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a bankközi devizapiacon a reggeli árfolyamokhoz képest.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168