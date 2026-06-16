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Konvergencialáz: meddig eshetnek a magyar állampapír-hozamok? Klasszis Podcast

Eidenpenz József - Izsó Márton Artúr

A közel-keleti konfliktus és a magas olajár újra előtérbe hozta, hogy mennyire sérülékeny az energiaintenzív magyar gazdaság. A befektetők azonban már az eurókonvergenciára, a forint új korszakára árazzák a magyar állampapírokat. A hosszú távon gondolkodó kisbefektetőnek a magyar kötvényekre, a régiós részvénypiacra és némi devizakitettségre épülő portfólió adhat megoldást – erről is beszélt Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája a Klasszis Podcastban.

Magyarország különösen érzékeny a tartósan magas olaj- és gázárakra, mert drágul az import és nő az inflációs nyomás. A podcastban megnézzük, hogy mi történik, ha az olajár még tovább emelkedik, vagy ezen a szinten ragad, és mindez hogyan gyűrűzik be a hazai eszközök – forint, állampapírok, részvények – árazásába. De foglalkozunk az optimista forgatókönyvekkel is.

Bánhalmi Gábor szerint a valódi töréspont valahol 150 dollár felett kezdődne, ilyen árszintnél tartós inflációs ugrás, kamatemelések és lassuló növekedés jöhetne, ami a tőzsdéket és a magyar gazdaságot is súlyosan érintené. Alapforgatókönyvként azonban továbbra is inkább 80–90 dollár közötti olajár valószínű.

Minden ekörül forog most

A forint szempontjából ma minden az úgynevezett euró-konvergenciasztori körül forog. A piac komolyan veszi a 2030 körüli eurózóna-csatlakozási célt, és ennek megfelelően árazza a magyar eszközöket. Az euró/forint árfolyamnál erre az évre nagyjából 350–370 közötti sáv rajzolódik ki alapforgatókönyvként. 

Egy olaj- és energiaársokk persze ezt könnyen felülírhatná, szélsőséges helyzetben 400 közeli szint sem elképzelhetetlen. Ugyanakkor a szakértő szerint a forint túlzott erősödésének is van korlátja, az erősödést a jegybank kamatpolitikával könnyen fékezheti. A magyar kötvénypiacon a szakértő 5,5–6 százalék közötti hosszú hozamszinttel számol erre az évre.

Lépjünk kicsit hátrébb!

A kisbefektetők számára a beszélgetés egyik fontos üzenete, hogy a napi hírekre, világpolitikai konfliktusokra és piaci zajra épített döntéshozatal szinte biztosan rossz irányba visz. Ahelyett, hogy minden új hírre reagálnánk, érdemes hátrébb lépni, a „nagy képet” nézni, és hosszú távú, kiegyensúlyozott portfólióban gondolkodni. 

A részvények adják a reálhozam-potenciált, a kötvények a stabilitást, a devizakitettség pedig kiegyensúlyozó szerepet tölt be. Míg azonban korábban a tartósan gyengülő forint miatt 40–50 százalék devizaarány tűnt racionálisnak egy dinamikus portfólióban, ma ennél kevesebb javasolt. 

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg: 

00:00 Bevezetés: a közel-keleti háború hatásai a befektetésekre.
00:36 Az olajár mint kulcskockázat a világgazdaságban.
01:24 Miért sérülékeny különösen Magyarország?
02:24 Hormuzi-szoros, energiapiaci zavarok, infláció.
03:08 Pesszimista forgatókönyv: olaj, forint, kamatok, BUX.
05:21 Optimista forgatókönyv: mi történik egy gyors béke esetén?
06:00 Amerikai gazdaság, jegybankok és piaci kockázatok.
08:22 Magyar kötvények, forint és eurókonvergencia.
13:27 Mit tegyen a kisbefektető? Portfólió, időtáv, fegyelem.
18:50 Devizaarányok, vegyes alapok és hosszú távú stratégia.

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