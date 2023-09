Közel két hónapja nem voltunk ilyen közel a 400 forintos euróhoz

Vegyesen alakult a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama csütörtök reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben.

Reggel hét órakor az euró jegyzése 392,53 forinton állt az előző kora esti 392,57 forint után - írja reggeli összefoglalójában az MTI. Ahogy a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik, valóban a szerda este 6 óra körül látott árfolyamot látjuk reggel is, azonban az is látszik: a szerda délutáni, méretesnek mondható gyengülés az esti órákban is folytatódott, 20 óra tájban 394 forint fölött is járt az euró jegyzése - innen tért vissza reggelre 392 és 393 forint közé.

394-gyel kezdődő euróárfolyamot egyébként bő másfél hónapja, augusztus elején láttunk utoljára a devizapiacon.

A dollár jegyzése 373,64 forintra emelkedett a tegnap esti 373,44 forintról, a svájci franké 405,76 forintra csökkent 406,04-ről.

Az MTI megjegyzi: a forint csütörtök reggeli jegyzésén 0,8 százalékkal áll gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 2,3 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,7 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben. Az év eleji jegyzéséhez képest a forint az euróval szemben erősebben áll, 1,8 százalékkal, de gyengébben a dollár és a svájci frank ellenében, 0,1 és 0,5 százalékkal.