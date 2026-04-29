Közeleg a vég, most került lejtőre a forint – ennyit ér

Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 363,89 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 363,70 forintnál. A dollár jegyzése 310,87 forintra emelkedett 310,51 forintról, a svájci frank pedig 393,58 forintról 394,02 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1705 dollárra gyengült a kedd esti 1,1713 dollárról. (MTI)
A magyar fizetőeszköz a többi devizához hasonlóan az utolsókat rúgja áprilisban, hiszen hamarosan véget ér a hónap, így nem maradt már sok lehetősége a forintnak, hogy a mostani mozgalmas hónap eredményét még tovább szépítse.
