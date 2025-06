Kriptó vagy arany? Az ezermilliárd dolláros kérdésre keresik a választ a szakértők

Magyarországon 64 ezer számlán közel 12 ezer milliárd forintot kezelnek a privátbankok, fontos kérdés, hogyan reagálnak az ügyfelek a Donald Trump által generált helyzetre. “Nagy nyugalommal” – mondott meglepő választ a kérdésre Cser Tamás, a Hold Alapkezelő, vezető részvényportfólió-kezelő je. Hasonlóan élték meg ezt a CIB Bank ügyfelei is, akik beszállópontokat kerestek a részvénypiacon – tette ehhez hozzá Dócs János, a CIB Bank, Private Banking vezető je. Kérdés, hogy a “time„ vagy a “timing” a nyerő, tehát kivárni érdemesebb, vagy megtalálni a megfelelő időpontot a tranzakciókhoz. Az idő azt bizonyította be, hogy a kivárás általában megéri. Az is fontos, hogy a deviza szempontjából diverzifikált legyen az ügyfelek portfóliója, és szerencsére az ügyfelek többségnének nem volt amerikai részvényekben túlsúlyozott portfóliója.

Nem estek kétségbe az ügyfelek

Minden válságban vannak olyan tényezők, amelyekre mindig oda kell figyelni. Jó értékesítési pontokat lehet ilyenkor találni – mondta Nagy Bálint, a Hungarikum Alkusz, pénzügyi és befektetési szakértője. Az ügyfelek a Prémium Magyar Államkötvényeknek (PMÁP) köszönhetően megszokták a 18-20 százalékos kockázatmentes hozamot. Most egy valami biztos, a bizonytalanság, ezért keresni kell azokat a pillanatokat, amelyek lehetőséget jelentenek ez minden eszközosztályra, részvényekre, kötvényekre, devizákra is igaz.

A részvénypiac valóban ingadozott, de egy diverzifikált vegyes portfólióban ülő ügyfél számára nem voltak jelentős mozgások az elmúlt időszakban – értett ezzel egyet Simonyi Dániel, a Marketprog Alapkezelő portfóliókezelője. Nagy volatilitást hozott a piacon Trump első vámokkal kapcsolatos bejelentése, de kétségbeesett ügyfelektől egyetlen telefonhívás sem érkezett, legfeljebb arról érdeklődtek, mibe érdemes beszállni – magyarázta Erste Private Banking vezetője, Somlai László. A diverzifikáció most már nagyobb, és az időtáv, amelyben gondolkoznak, már nem egy-két év, hanem több évtized. Az is a megnyugtatja az ügyfeleket, hogy a piacok gyorsan helyreálltak, néhány hét alatt ledolgozta a visszaeséseket a tőzsde.

Az egymilliárd dolláros válasz

Hogyan lehet a jelenlegi körülmények között stabil hozamot produkáló befektetési elérni? Erre, az “egymilliárd dolláros kérdésre„ Somlai László szerint a válasz az, hogy vásárolni kell egy fix hozamú kötvényt, amelyet a lejáratig meg kell tartani. Simonyi Dániel szerint a globális részvénypiac most egy gyengébb időszak előtt állhat. Az első Trump-kormány idején a monetáris és a fiskális politikai is támogatta a gazdasági növekedést, most viszont más a helyzet. Emiatt nem a kockázatos eszközöknek áll majd a zászló a következő 6-12 hónapban, az egyetlen “ingyenebéd” a diverzifikáció lesz. A Marketprog most például shortolja a részvénypiacot.

Csabai Károly főszerkesztő kérdezi a panel résztvevőit. Balról jobbra: Somlai László - Erste Private Banking vezetője, Simonyi Dániel - Marketprog Alapkezelő, portfóliókezelő, Nagy Bálint - Hungarikum Alkusz, pénzügyi és befektetési szakértő, Dócs János - CIB Bank, Private Banking vezető és Cser Tamás - Hold Alapkezelő, vezető részvényportfólió-kezelő

Fotó: Dala Gábor Nagy Bálint óva inti a befektetőket a hosszú távú elköteleződéstől. A szakember szerint figyelni kell a piacokat, mert el fog jönni az a pillanat, amelyik a kedvező lehetőséget tartogatja. Minden válság más valamennyire, az ügyfelek vérmérsékletének megfelelően kell reagálni a kialakult helyzetekre. “Amikor a VIX-index hóvégi záróértékként 30 fölötti értéket vett fel, akkor az amerikai S&P részvényindex mindig emelkedett, 20-25 százalékot egy év alatt” – mondta Dócs János. Az ilyen pánikok jellemzően jó beszállópontot jelentenek, de természetesen ezek nem rizikómentes befektések. Ha a tőke áramlása megfordult az amerikai felől az európai piacok felé, akkor az jó lehetőséget teremt az itteni piacokon, a szakember a magas osztalékhozamú részvényeket ajánlja, ezek viszonylag alacsony kockázatú, magas hozamú befektetések lehetnek.

Továbbra is az inflációt követő kötvény vagy az aranybánya a nyerő?

Az átlag feletti bizonytalansággal nincs baj, ilyen időszakban történnek a legjobb befektetések. A piacokon azonban ez nem látszik, mert történelmi csúcson állnak az árfolyamok. Amerika felől valóban Európa felé fordult a tőke áramlása, de Európa sem olcsó árazási szempontból – mondta Cser Tamás. A régiós részvények a legalacsonyabb árazásúak, ezekben lehet fantázia, emellett a Hold Alapkezelőnél nagy fantáziát látnak az inflációt követő nemzetközi kötvényekben is. Emelkednek a hosszú kötvényhozamok, és a hitelpapírokat egyre magasabb, 2-3 százalékos reálhozammal lehet megvásárolni. Aggasztó viszont, hogy világszerte növekszik az államadósság, és nehéz lesz a magas reálhozamokat kifizetni.

Hiszünk az aranyban – mondta Somlai László. Az Ersténél 5 százalékos arany-súlyt javasolnak a portfóliókban a magas ár ellenére, amíg ugyanis a kereslet növekszik, az ár is emelkedni fog. Nem csak az arany, de az aranyat kitermelő bányák részvényei is izgalmasak a szakember szerint. Kriptóval azonban az Erste nem foglalkozik. A Martekprognál is úgy látják, van még lehetőség az aranyban, hosszútávon 10 százalékos súlyt érdemes tartani a portfóliókban. A távol-keleti jegybankok ugyanis most nagyon sok aranyat vásárolnak, az arany ráadásul mindig jól teljesített eddig, amikor a hagyományos kötvények, részvények árfolyama esett.

Hiába vannak történelmi csúcsok az arany piacán, az elemzők egyre magasabb célárakat adnak meg – mondta Nagy Bálint. A kriptót nem szabad elengedni, mert a fiatalabb generációknak van igényük az ilyen befektetésekre. Magyarországon brutálisan magas a portfóliókban az ingatlanok aránya nemzetközi összevetésben, az aranyé pedig alacsony – tette ehhez hozzá Dócs János. Amíg a jegybankok vásárolják a nemesfémet, addig nem érdemes shortolni – tette hozzá. Kriptót egyelőre nem vásárolnak és nem is ajánlanak az ügyfeleknek, de a CIB-nél is érzik a fiatalabb ügyfélkörben a keresletet a kripto-eszközök iránt.

A Hold Alapkezelőnél is szeretik az aranyat. Ha a jegybankok beavatkonak a kötvénypiacokba a magas hozamok miatt, az az aranynak kedvezni fog. A kriptopiacban jó lehetőségek vannak, a kevésbé szabályozott piacokon kiváló arbitrálási lehetőségek adódnak.

Tényleg olcsó a magyar tőzsde?

Varga Mihály erősítené a tőzsdét, ami nem újdonság, hiszen már évtizedek óta ez a kormányok terve. Nagy Bálint azonban úgy látja, a lengyel piacot érdemes jobban súlyozni, bár a magyar piacban is vannak lehetőségek. Az Erste Private Bankingnél jelenleg 50 százalék a magyar eszközök aránya, és jellemzően minél vagyonosabb valaki, annál kevesebb magyar papírt tart. Egy diverzifikált, globális portfólióban elenyésző a magyar részvények aránya – mondta Somlai László. A CIB is nagy lehetőséget lát a régiós papírokban, a magyar piacban is, de a lengyel részvénypiac még több nyereséggel kecsegtet.