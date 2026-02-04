2p
Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

mfor.hu

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

Ha valaki érdeklődik a magyar vonatkozású fogadási piacok iránt az interneten, érdekes dologra lehet figyelmes, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

 A két piacvezető online blokklánc alapú fogadási (előrejelzési, PM) piac, a Polymarket és a Kalshi eltérően ítéli meg Orbán Viktor és Magyar Péter, illetve pártjaik győzelmi esélyeit. Ezzel pénzt is lehet keresni főleg, ha valaki rendszeresen műveli ezt a tevékenységet, és sok hasonló lehetőséget felkutat.

Például a Polymarket nevű oldalon első ránézésre 54 százalék esélyt adnak annak, hogy Magyarország következő miniszterelnökét Magyar Péternek fogják hívni, viszont 59 százalék az esélye annak, hogy pártja, a Tisza Párt fogja megnyerni a tavasszal esedékes választásokat. Annak az esélyét pedig, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ebben az évben távozik az ország éléről, 53 százalékra taksálják. 

Magyar-Orbán fifty-fifty?

Eközben a legnagyobb konkurensnél, a Kalsi nevű fogadási oldalon „csak” 49 százalék esélyt adtak Magyar Péter győzelmére kedden este, miközben ugyanennyire tették a Tisza Párt nyerési esélyét is a kormánypárttal szemben. 

Ha tüzetesebben megnézzük ezt – rákattantunk az adott, több alfogadásból álló fogadás részleteire –, azt is látjuk, hogy a Polymarket oldalon kedd este a Fidesz győzelmének esélye (másképpen: annak az esélye, hogy nem a Tisza Párt fog nyerni), negyvenkét százalék volt, azaz 42 centért lehetett volna ilyen fogadást kötni. A Kalsi nevű oldalon pedig az ellenzék győzelme 50 centet kóstált. 

Tehát 92 centet költünk el egy egy dolláros bevétel reményében, ami majdnem teljesen biztosra vehető. Vagyis 8,7 százalékos, majdnem biztos nyereségre van kilátásunk.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.

