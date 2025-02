Óvakodjunk ettől a lakossági államkötvénytől!

Az utóbbi időben kijött néhány adat az inflációval kapcsolatban, és kiderült az is, hogy az állam egyelőre nem bocsát ki új, javított feltételű lakossági állampapírokat, a választék még egy darabig változatlan. Emiatt most különösen jól látszódnak az inflációkövető kötvények hibái. Ezek a hibák persze korábban is megvoltak, csak kevésbé voltak szem előtt. Például csökkenő inflációs pálya mellett a kötvények kamata (hozama) magasabbnak tűnt.

A probléma, hogy a legutóbbi éves szintű inflációs adat 5,5 százalék volt, vagyis januárban a fogyasztói árak átlagosan ennyivel haladták meg az egy évvel korábbiakat. Decemberben is már 4,6 százalék volt ez az érték. Az éves átlagos infláció viszont tavaly összességében alacsonyabb volt, 3,7 százalék.

Mekkora infláció várható?

Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír sorozatai (a PMÁP-ok) viszont ez utóbbi alapján fizetnek. A kamatprémiumuktól függően évi 3,95-5,20 százalékos kamatot biztosítanak majd a következő kamatperiódusban, vagyis 2025 elejétől 2026 elejéig. A jelenleg kapható 2032/J sorozatnál pedig a következő kamat 4,2 százalék lesz (3,7+0,5), április 22-től.

Eközben pedig a piaci állampapír-hozamszint egy ideje nem csökken tovább, sőt – amint a fenti első ábrán látható – némileg emelkedett is az utóbbi időben, a három hónapos hozam évi hat százalék körül volt.

Nem csökken tovább a forintkamat?

Miközben tehát a PMÁP kilátásai nem jók, a Bónusz Magyar Állampapíré (BMÁP) viszonylag stabil. Annak kamatát ugyanis a három hónapos kincstárjegyhozamhoz kötik, ahhoz adnak még hozzá 1,5, majd a negyedik évtől 2,5 százalékos kamatprémiumot (2029/N). A kincstárjegyek hozama pedig erősen függ a jegybanki alapkamattól, de a piaci viszonyok is hatnak rá.

A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) nem minősül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési vállalkozásnak, így nem készít a Bszt. szerinti befektetési elemzéseket és nem nyújt a Bszt. szerinti befektetési tanácsadást a felhasználói részére. Az mfor.hu honlaptartalma („Honlaptartalom”) a szerzők magánvéleményét tükrözi, amelyek az mfor.hu közzététel időpontjában érvényes álláspontját tükrözik, amelyek a jövőben előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Honlaptartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért az mfor.hu felelősséget nem vállal. A Menedzsment Fórum Kft, mint az mfor.hu honlapjának üzemeltetője, továbbá annak szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket a Honlaptartalomra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért. Ezért kérjük, hogy a befektetési döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen több forrásból tájékozódjon, és szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával. A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) az adott pénzügyi eszközre általa tájékoztató céllal készített Honlaptartalomból esetlegesen következő ügyletkötésben semmilyen módon nem vesz részt, és így a függetlensége megőrzésre kerül. Mindezekből következik, hogy a Honlaptartalmával vagy annak közreadásával a Bszt., valamint az annak hátteréül szolgáló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-én kelt, 2004/39/EK számú, a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelve („MIFID”) jogszabályi célja nem sérül.