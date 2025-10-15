Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró röviddel hét óra előtt 391,43 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 392,46 forintnál. A dollár jegyzése 338,31 forintról 336,89 forintra gyengült, a svájci franké pedig 422,07 forintról 421,07 forintra süllyedt.
Az euró 1,1619 dollárra erősödött a kedd esti 1,1604 dollárról.
