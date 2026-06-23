Lejtmenetben volt ma itthon a tőzsde

BÉT – A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatok határozták meg a hazai kereskedést, a hangulat elromlott Európában és Amerikában is. Ugyanakkor a budapesti tőzsde felülteljesítőnek számított a nyugat-európai piacokhoz képest, a forgalom átlag feletti volt- tette hozzá. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt ugrott meg. Az OTP, Richter érdemben nem változott, a Mol részvények ára az olajár csökkenése miatt esett. A Mol 68 forinttal, 1,78 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 0,85 százalékkal 45 300 forintra erősödött, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,08 százalékkal 2754 forintra esett, forgalma 11,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 930 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9254,16 ponton zárt kedden, ez 51,46 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.

A vezető európai részvényindexek többsége veszteséggel zárta a keddi kereskedést, miközben csökkent az olaj, a földgáz és az arany ára, a dollár erősödött, az euró pedig egyéves mélypontra gyengült az amerikai devizával szemben.

A STOXX 600 index 0,57 százalékkal csökkent, az Euro Stoxx 50 index 1,16 százalékkal került lejjebb, a frankfurti DAX 0,92 százalékos, a párizsi CAC 40 pedig 0,71 százalékos veszteséggel fejezte be a napot. A milánói FTSE MIB index 1,43 százalékkal esett, a madridi IBEX 35 index 0,48 százalékkal gyengült. A londoni FTSE 100 ugyanakkor minimális, 0,01 százalékos emelkedést mutatott. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profitrealizálás befolyásolta. Az európai piacokra a gyenge ázsiai tőzsdei teljesítmény is nyomást gyakorolt, miközben az amerikai piacokon is veszteséges nyitás körvonalazódott. Az árupiacokon tovább folytatódott az olajárak csökkenése. Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára 73,22 dollárra mérséklődött, ami 0,87 százalékos visszaesésnek felel meg. Az északi-tengeri Brent olaj hordónként 76,93 dolláron állt, 0,76 százalékkal alacsonyabban az előző napi szintnél. Az európai földgáz ára szintén csökkent. Az uniós gázár 41,84 eurón állt megawattóránként, ami 0,13 százalékos mérséklődésnek felel meg. Az ellátási kockázatok enyhülése lefelé hatott az árakra, ugyanakkor a piac figyelemmel kíséri az európai tárolók feltöltöttségét, amely továbbra is elmarad az ilyenkor szokásos ötéves átlagtól. Az arany ára is visszaesett. A spot arany unciánkénti jegyzése 4124,36 dollárra csökkent, ami 1,60 százalékos gyengülést jelent. A nemesfém árfolyamára negatívan hatott a dollár erősödése és az a várakozás, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve az év folyamán további kamatemeléseket hajthat végre. A devizapiacon az amerikai dollár indexe 101,40 pontra emelkedett, ami 0,40 százalékos erősödést jelentett. A befektetők továbbra is a Federal Reserve monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat és a hét végén megjelenő amerikai inflációs adatokat figyelik. Az euró gyengült a dollárral szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,1376 dollárra csökkent, ami 0,46 százalékos visszaesésnek felel meg. Az európai közös valuta árfolyamát az amerikai kamatemelési várakozások mellett a kedvezőtlen euróövezeti és német gazdasági adatok is nyomták, amelyek szerint a magánszektor teljesítménye továbbra is a stagnálás és a visszaesés határán mozog.

(MTI)