Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Befektetés Forint Olaj

Lejtőn a forint, nagyon csúnyán fest most az árfolyam

mfor.hu

A forint jegyzése péntek délután az euróval szemben a 395-ös szintet is megközelítette.

Bár péntek reggel erősödni próbált a hazai fizetőeszköz árfolyama, a közel-keleti háborús helyzet és az olajárak emelkedése ismét lejtőre helyezték a hazai devizát. Kora délután az euróval szembeni jegyzés féléves mélypontra került, megközelítette (de el nem érte) a 395-ös szintet. A cikk írásának pillanatában (14:48 perckor) 393,02 forintba került egy euró, a reggel 7 órakor látott 387,75 forinthoz képest.

Egy amerikai dollárért 339,76 forintot kell adni. Reggel még 334,66 forint volt a jegyzés. A friss devizaárfolyamokat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzésében böngészheti:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az olajárak a cikk írásának pillanatában jelentősen emelkednek. Az észak-amerikai típusú könnyűolaj hordónkénti ára több mint 5 százalékot ugrik 86 dollár közelébe. Az észak-tengeri Brent típusú kőolaj több mint 3,5 százalékkal megy feljebb és 89 dolláron áll.

