Letépte ársapkáját a forint

Erősödött kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.
- Az euró jegyzése este hat órakor 385,86 forinton állt a reggel hét órai 386,40 forint után,
- a dollár jegyzése 334,79 forintra csökkent 336,93 forintról,
- a svájci franké pedig 417,45 forintra ment lejjebb 421,84-ről.
Péntek esti jegyzésén a forint gyengébben állt a márciusi kezdésnél mindhárom devizával szemben: 2,4 százalékkal az euró, 4,9 százalékkal a dollár és 0,6 százalékkal a svájci frank ellenében.
