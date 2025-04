Levegő után kapkod, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is hasonló utat járt be, a zöldhasút a reggeli 369,53 után este 370,80-on jegyezték.

Az újabb Trump-intézkedések miatt elromlott nemzetközi befektetői hangulatban a forint is zuhanórepülést mutatott be.

Bár a forint estére valamelyest magához tért, szerda este még így is gyengébben állt az egy nappal korábbihoz képest.

