Ma dupla ébresztő kell a forintnak

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 389,96 forinton állt, a dollárt 335,48 forinton jegyezték, a svájci frankot pedig 421,15 forinton.
A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.