Ma sem hagyott minket cserben a forint

Az euró árfolyama a reggel fél hétkor jegyzett 384,81 forintról 383,73 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,40 forint és 385,10 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 409,82 forintról 409,09 forintra süllyedt, a dolláré 330,35 forintról 329,70 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1648 dollárról 1,1638 dollárra változott.
(MTI)
