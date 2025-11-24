1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Ma sem hagyott minket cserben a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,44 forintról 382,40 forintra csökkent 18 órakor, napközben 382,01 forint és 384,26 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 411,60 forintról 410,64 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 332,71 forintról 331,98 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1523 dollárról 1,1518 dollárra változott.

(MTI)

Fotó: DepositPhotos.com

