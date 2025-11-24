Ma sem hagyott minket cserben a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,44 forintról 382,40 forintra csökkent 18 órakor, napközben 382,01 forint és 384,26 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 411,60 forintról 410,64 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 332,71 forintról 331,98 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1523 dollárról 1,1518 dollárra változott.
(MTI)
