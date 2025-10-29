Ma sem vallott kudarcot a forint

Este hat órára az euró jegyzése 387,92 forintra csökkent a kora reggeli 388,24 forintról, a dollárt 332,69 forinton jegyzik 333,83 forint után, a svájci frankot pedig 417,82 forinton 420,06 után.

A forint szerda esti jegyzésén vegyesen áll az októberi kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben.

Az euró ellenében 0,6 százalékkal erősödött, a dollár ellenében 0,3 százalékkal gyengült, a svájci frankot pedig nagyjából a hó eleji szinte jegyzik.

Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödött: 5,7 százalékkal az euró, 16,3 százalékkal a dollár és 4,6 százalékkal a svájci frank ellenében. (MTI)

Tartotta magát

Fotó: Depositphotos