Ma valami nagyon nem stimmelt a forintnál

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 381,36 forint és 384,85 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 407,77 forintról 409,28 forintra ment fel, míg a dolláré 327,63 forintról 330,64 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1665 dollárról 1,1623 dollárra változott.