1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Madasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.

  • Az eurót este hat órakor 378,00 forinton jegyezték a kora reggeli 376,90 forint után.
  • A dollár jegyzése 317,45 forintra ment fel 316,59 forintról,
  • a svájci franké pedig 414,40 forintra 412,58 forintról.

Az euróval szemben a forint este hat órai jegyzésén a kora reggelihez képest 0,29 százalékkal állt gyengébben. A február eleji kezdéshez képest a forint 1,00 százalékkal erősödött. Az év eleji kezdésnél pedig 1,71 százalékkal áll erősebben a forint.

A dollár esetében a forint a kedd reggeli jegyzéshez képest 0,27 százalékkal gyengült. A hónap elejéhez képest a forint 1,52 százalékkal erősödött, az év eleji kezdésnél pedig a forint a dollárral szemben 3,05 százalékkal áll erősebben.

A svájci frank ellenében a forint a reggeli jegyzéshez képest 0,44 százalékkal gyengült kedd estére. A hónap elejéhez képest a forint 0,58 százalékkal erősödött, az év eleji kezdéshez képest pedig 0,32 százalékkal gyengült.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Jó napja volt a forintnak.

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Erősödött délutánra a forint.

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Már megint: másodjára teszik ugyanazt a piacok

Mindenkit elbűvölnek a piacok hétfő reggel. Így is marad?

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168