Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Tovább duzzadtak 2025-ben is a háztartások értékpapírszámlái – írja laptársunk, a Klasszis Média csoportba tartozó Privátbankár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján. A kisbefektetőknek az év végén már csaknem 35 900 milliárd forintjuk volt értékpapírokban, ebből több, mint 5100 milliárd forintot tettek ki a külföldi kibocsátásúak. Ez azt jelenti, hogy átlagolva már csaknem 9 millió forintot tart egy-egy magyar háztartás értékpapírszámlán, ami persze nem azt jelenti, hogy az „átlagos” családoknak ennyi megtakarítása van. Nagyok ugyanis a különbségek, hiszen a legvagyonosabb rétegnél koncentrálódik az értékpapírban lévő megtakarítások döntő része.

Elfordultak az állampapírtól

Piaci értéken számolva 2024-ben még csaknem 1340 milliárd forintnyi friss pénz került állampapírokba, tavaly viszont 255 milliárd forintos pénzkivonást mért az MNB a háztartások számláiról. Az év végén így 13 641 milliárd forintot tartottak a kisbefektetők magyar állampapírban, 310 milliárd forinttal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A kivett pénz jelentős része kerülhetett az ingatlanpiacra, de más értékpapírokat is vettek a magyarok.

Külföldi értékpapírokba például rekord összeget, több mint 900 milliárd forintot fektettek be, vagyis az értékpapírokba jutó friss pénzek több, mint harmada külföldi kötvényekbe, részvényekbe és befektetési alapokba vándorolt.

A hazai és a külföldi befektetési alapok népszerűsége töretlen maradt. 2025-ben 1783,3 milliárd forintnyi új megtakarítás került hazai befektetési alapokba, és csaknem 560 milliárd külföldiekbe. A magyar kisbefektetők az év végén így már 13 462 milliárd forintot tartottak hazai alapokban és 2930 milliárdot külföldi kibocsátású befektetési jegyekben.

Adózni nem akarnak ebből

Az adókerülő megoldások egyre népszerűbbek, miután a kamatokból hozamokból 15 százalékos kamatadót és 13 százalékos szochót is levon az állam. Ez elkerülhető, ha úgynevezett tartós befektetési számlán (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) forognak az értékpapírok. Nem meglepő, hogy ezek száma tavaly szépen gyarapodott. TBSZ-ből az év végén már csaknem 519 ezret vezettek a befektetési szolgáltatóknál, a NYESZ-ek száma megközelítette a 103 ezret.