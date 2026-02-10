3p
Befektetés Befektetés Befektetési alap

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

mfor.hu

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Tovább duzzadtak 2025-ben is a háztartások értékpapírszámlái – írja laptársunk, a Klasszis Média csoportba tartozó Privátbankár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján. A kisbefektetőknek az év végén már csaknem 35 900 milliárd forintjuk volt értékpapírokban, ebből több, mint 5100 milliárd forintot tettek ki a külföldi kibocsátásúak. Ez azt jelenti, hogy átlagolva már csaknem 9 millió forintot tart egy-egy magyar háztartás értékpapírszámlán, ami persze nem azt jelenti, hogy az „átlagos” családoknak ennyi megtakarítása van. Nagyok ugyanis a különbségek, hiszen a legvagyonosabb rétegnél koncentrálódik az értékpapírban lévő megtakarítások döntő része.

Elfordultak az állampapírtól

Piaci értéken számolva 2024-ben még csaknem 1340 milliárd forintnyi friss pénz került állampapírokba, tavaly viszont 255 milliárd forintos pénzkivonást mért az MNB a háztartások számláiról. Az év végén így 13 641 milliárd forintot tartottak a kisbefektetők magyar állampapírban, 310 milliárd forinttal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 

A kivett pénz jelentős része kerülhetett az ingatlanpiacra, de más értékpapírokat is vettek a magyarok.

Külföldi értékpapírokba például rekord összeget, több mint 900 milliárd forintot fektettek be, vagyis az értékpapírokba jutó friss pénzek több, mint harmada külföldi kötvényekbe, részvényekbe és befektetési alapokba vándorolt. 

A hazai és a külföldi befektetési alapok népszerűsége töretlen maradt. 2025-ben 1783,3 milliárd forintnyi új megtakarítás került hazai befektetési alapokba, és csaknem 560 milliárd külföldiekbe. A magyar kisbefektetők az év végén így már 13 462 milliárd forintot tartottak hazai alapokban és 2930 milliárdot külföldi kibocsátású befektetési jegyekben.

Adózni nem akarnak ebből

Az adókerülő megoldások egyre népszerűbbek, miután a kamatokból hozamokból 15 százalékos kamatadót és 13 százalékos szochót is levon az állam. Ez elkerülhető, ha úgynevezett tartós befektetési számlán (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) forognak az értékpapírok. Nem meglepő, hogy ezek száma tavaly szépen gyarapodott. TBSZ-ből az év végén már csaknem 519 ezret vezettek a befektetési szolgáltatóknál, a NYESZ-ek száma megközelítette a 103 ezret.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Jó napja volt a forintnak.

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Erősödött délutánra a forint.

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Már megint: másodjára teszik ugyanazt a piacok

Mindenkit elbűvölnek a piacok hétfő reggel. Így is marad?

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168