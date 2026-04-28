Magyar Péter újabb minisztereinek a forint is örült

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,44 forintról 363,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,39 forint és 366,22 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 395,45 forintról 393,58 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 311,13 forintról 310,51 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggelivel azonos szinten, 1,1713 dolláron állt.
(MTI)
