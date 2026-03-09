1p

Befektetés

Magyar Péter szerint ezt azonnal meg kell lépni a mostani helyzetben

mfor.hu

Az üzemanyagpiac miatt sürget komoly lépéseket a Tisza párt elnöke.

Azt követően, hogy éjszaka masszív olajár-növekedés volt a kőolaj világpiacán, majd Orbán Viktro erre tekintettel összehívta tanácsát, Magyar Péter a következőket javasolta a Facebookon közzétett bejegyzésében:

„a TISZA azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon! Minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet ” – hangsúlyozta.

A pártvezér kiemelte továbbá, hogy drámai olajárrobbanást láthattunk, az Orbán által évek óta ígért béke helyett egyre súlyosabb háborús konfliktusok törnek ki a világban. Eközben Orbán Viktor csak üzenget, háborús gyűléseken uszít és orosz ügynökök segítségét kéri, ahelyett, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozások mindennapi problémáival foglalkozna. Magyar Péter kifejtette:

„ha az Orbán-kormány továbbra sem kormányoz, és nem csökkenti haladéktalanul az üzemanyagokat terhelő adókat, akkor a TISZA-kormánynak várhatóan egy csőd szélén lévő, összeomló országot kell átvennie.”

