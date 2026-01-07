Majdnem megfagyott a forint is

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,57 forintról 384,98 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 384,33 forint és 385,29 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,62 forintról 413,37 forintra süllyedt, míg a dolláré 328,88 forintról 329,33 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1693 dollárról 1,1689 dollárra változott. (MTI)
