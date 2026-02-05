Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 379,59 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 379,65 forintnál. A dollár jegyzése 321,83 forintról 321,97 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 414,11 forintról 413,72 forintra csökkent.
Az euró jegyzése 1,1795 dollárra változott a szerda esti 1,1790 dollárról.
(MTI)