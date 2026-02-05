1p
Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

mfor.hu

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 379,59 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 379,65 forintnál. A dollár jegyzése 321,83 forintról 321,97 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 414,11 forintról 413,72 forintra csökkent.

Az euró jegyzése 1,1795 dollárra változott a szerda esti 1,1790 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

