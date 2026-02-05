Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.