2p
Befektetés Tőzsde

Már megint: másodjára teszik ugyanazt a piacok

mfor.hu

Mindenkit elbűvölnek a piacok hétfő reggel. Így is marad?

A STOXX 600 index 0,22 százalékkal emelkedett a nyitáskor. Az Euro Stoxx 50 index 0,45 százalékos pluszban nyitott. A londoni FTSE 100 index 0,31 százalékkal emelkedett a kereskedés kezdetén. A frankfurti DAX index 0,52 százalékos erősödéssel indított. A párizsi CAC 40 index 0,25 százalékkal került feljebb nyitáskor. A milánói FTSE MIB index 0,70 százalékkal emelkedett, míg a madridi IBEX 35 index 0,62 százalékos pluszban kezdte a hetet.

A globális részvénypiacokon már a második kereskedési napja tart a pozitív technikai korrekció, miközben a befektetők az e heti kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatokra várnak, a gyorsjelentési szezon újabb hullámára készülnek. A nemzetközi piacokat kiemelten befolyásolta a japán választás eredménye. A japán részvényindexek rekordszintekre emelkedtek, miközben a jen gyengülési nyomás alá került, mivel a piacok nagyobb költségvetési hiánnyal és inflációs nyomással számolnak.

Minden szép és jó a piacokon. Egyelőre.
Minden szép és jó a piacokon. Egyelőre.
Fotó: Depositphotos

Enyhültek a feszültségek

Az árupiacokon az olajárak csökkentek. A WTI hordónként 62,73 dolláron állt, ami 1,29 százalékos esést jelent az előző jegyzéshez képest. A Brent hordónként 67,19 dolláron áll 1,26 százalékos csökkenéssel. A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb, ami enyhítette az ellátási zavaroktól való félelmeket. A nemesfémek erősödtek. Az arany unciánként 5008,00 dolláron állt, ami 0,94 százalékos emelkedést jelentett, részben a gyengébb dollár és a kamatcsökkentési várakozások miatt.

Eközben a pesti parketten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,03 pontos csökkenéssel, 130 030,31 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest alig változott. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

A parlamenti képviselők kétharmada rendelkezik értékpapírral vagy valamilyen értékpapír jellegű megtakarítással. Seszták Miklósnak majdnem egymilliárd forintja van már ilyen eszközben, Rogán Antal az ezüstérmes, neki a feleségével együtt 750 milliója van állampapírokban – írja a Privátbankár. 

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Könnyű álmot ígér a forint

Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Különös anomáliák az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168